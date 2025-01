La Confédération Africaine de Football (CAF) a livré ce lundi 20 janvier certaines précisions pratiques concernant le tirage au sort de la 35è édition de la CAN, prévu le 27 janvier à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc.

L’instance africaine a confirmé la participation à ce tirage au sort de délégations des 24 Nations qualifiées pour la 35è édition de la CAN, précisant que la cérémonie officielle de ce tirage débutera à 18h00 GMT (19h00 heure de Rabat).

Cette cérémonie offrira en outre aux 24 délégations précitées «l’opportunité d’évaluer les superbes infrastructures sportives du Maroc, incluant des stades modernes, des Centres d’entraînement de pointe et des Complexes hôteliers d’excellence», a précisé la CAF.

Au terme de ce tirage, les 24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes de quatre. À l’issue de la phase de groupes, les deux meilleures équipes de chaque poule ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux huitièmes de finale, selon la règle de ce tournoi continental.

Le Royaume chérifien accueille de nouveau une phase finale de la CAN depuis l’édition de 1988 remportée par le Cameroun. Premier pays africain et arabe à atteindre les demi-finales d’un Mondial celui du Qatar, le Maroc co-organisera également avec l’Espagne et le Portugal, la Coupe du Monde 2030 de la FIFA.