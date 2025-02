Le gouvernement djiboutien a adopté, lors du Conseil des ministres du 11 février, un projet de Décret portant sur l’organisation du 1er Recensement Général des Entreprises du pays, qui se déroulera sur la période 2024-2025.

Les autorités disent être engagées dans un vaste chantier de modernisation de l’appareil statistique pour améliorer la production et la diffusion des statistiques régulières, économiques et sociales, en vue de répondre aux besoins en suivi et évaluation des plans nationaux de développement.

Le projet approuvé institue ainsi le 1er Recensement Général des Entreprises qui marque une étape importante dans la collecte de données économiques du pays, affirme le communiqué publié à l’issue du Conseil.

L’opération porte sur l’ensemble des unités économiques des secteurs formels et informels exerçant sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, le présent projet de Décret met en place la structure organisationnelle du Recensement, qui comprend une commission nationale de la statistique, un comité de pilotage, un comité technique et une unité d’exécution, d’après la même source.

Soulignons que dans le cadre des activités préparatoires de ce Recensement, une délégation de l’Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD) s’était rendue à Bamako en novembre 2024 pour découvrir l’« expérience approfondie » de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Démographique du Mali (INSTAT).

Plus concrètement, il était question de s’imprégner des approches méthodologiques, des outils technologiques et des systèmes informatiques déployés pour la collecte, le traitement et l’analyse des données, mais également de la manière de vulgariser et faire approprier ces méthodes auprès de divers publics au moyen d’un processus participatif et interactif.