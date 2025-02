Le Roi Mohammed VI, Amir Amir Al-Mouminine, (Commandeur des croyants), a adressé un message à son peuple l’appelant à s’abstenir cette année, d’accomplir le rite du sacrifice de l’Aïd Al-Adha.

Dans ce message, dont lecture a été donnée mercredi, par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, lors du journal télévisé du soir de la chaîne tv publique « Al Aoula », le Souverain rappelle que la célébration de l’Aïd Al-Adha revêt une signification religieuse profonde et témoigne de l’attachement du peuple marocain aux valeurs de l’Islam. Toutefois, relève le Roi Mohammed VI, le pays fait face cette année, à des défis climatiques et économiques ayant entraîné une diminution importante du cheptel.

Conscient des difficultés que cette situation pourrait engendrer pour les familles aux revenus modestes, et en sa qualité de Commandeur des croyants, garant des pratiques religieuses selon les principes de nécessité et d’intérêt général, le Roi Mohammed VI appelle les Marocains à s’abstenir du sacrifice cette année

Le Souverain marocain a rappelé à ce titre, que l’Aïd Al-Adha est une sounna confirmée, accomplie en fonction des possibilités de chacun, citant l’exemple du Prophète Mohammed – paix et bénédiction sur Lui – qui avait sacrifié deux moutons, l’un pour lui-même et l’autre au nom de sa communauté.

«Notre souci à vous permettre d’observer ce rituel religieux dans les meilleures conditions, a souligné le Souverain, est étroitement lié à l’obligation de Notre prise en compte de ce que notre pays affronte en matière de défis climatiques et économiques qui ont eu pour conséquence une régression substantielle de l’effectif du cheptel ».

Pour conclure, le Roi du Maroc, Commandeur des croyants invite ses fidèles sujets à «célébrer l’Aïd Al Adha, s’il plaît à Dieu, selon ses rituels habituels et significations spirituelles nobles de la prière de l’Aïd dans les msallah et les mosquées, aux dons de l’aumône, aux rencontres avec les siens, ainsi que les différentes œuvres pies de dévotion en rendant grâce à Dieu pour Son immense générosité et en implorant récompense et rétribution ».