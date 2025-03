La multinationale ‘Endeavour Mining’ a publié le jeudi 6 mars, les résultats annuels de ses activités pour le compte de 2024 dans ses cinq mines qu’elle opère dans trois pays d’Afrique occidentale.

La direction du Groupe fait état d’une «production de 1,103 million d’onces et à un coût global de maintien (All-In Sustaining Cost) de 1.218 USD/oz», des résultats qui viennent consolider la position de leader de l’or d’Endeavour Mining en Afrique de l’Ouest.

Dans les détails, la direction d’Endeavour Mining explique que deux projets stratégiques majeurs ont permis d’aboutir à ces résultats élogieux. Il s’agit de l’extension de l’usine BIOX à Sabodala-Massawa (au Sénégal) et l’entrée en production de la mine de Lafigué (en Côte d’Ivoire). Ces chantiers ont pleinement contribué à la croissance du Groupe à vocation régionale.

Pour le compte de 2025, la direction d’Endeavour Mining projette la poursuite de sa dynamique de production tout en renforçant ses engagements en matière d’ESG (RSE, responsabilité sociale de l’entreprise) et de contenu local.

L’objectif de production pour l’année 2025 se situe entre «1,110 et 1,260 millions d’onces, ce qui représente une augmentation potentielle de 15% par rapport à 2024, tout en maintenant des coûts de maintien stables», annonce le top management de ce groupe minier.

«En 2025, nous amorçons une nouvelle étape, tout en poursuivant notre ancrage local au profit des communautés hôtes et des économies régionales. Notre objectif demeure le même: créer de la valeur tangible et partagée pour l’ensemble de nos parties prenantes», consolide Ian Cockerill (Président-Directeur Général d’Endeavour Mining).

La société Endeavour Mining compte cinq mines en activité en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, et dispose également d’un solide portefeuille de projets de développement avancés et d’actifs d’exploration situés dans les formations birimiennes de la ceinture de roches vertes d’Afrique de l’Ouest. Le Groupe est aussi membre du «Conseil mondial de l’or».