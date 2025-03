Le Gouvernement soudanais a salué ce jeudi 6 mars, une déclaration du Conseil de Sécurité des Nations Unies «rejetant les tentatives visant à créer une autorité parallèle dans le pays».

«Le Gouvernement du Soudan salue la déclaration du Conseil de Sécurité des Nations Unies rejetant la signature d’une Charte visant à créer une autorité dirigeante parallèle dans le pays», a souligné dans un communiqué, le ministre soudanais de l’Information et Porte-parole du Gouvernement, Khalid Ali Aleisir.

Les paramilitaires des Forces de Soutien Rapide (FSR) qui s’opposent au gouvernement de Khartoum dans un conflit meurtrier ayant débuté le 15 avril 2023, ont posé, il y a deux semaines à Nairobi (Kenya), les bases de la formation d’un gouvernement parallèle à celui en place à Khartoum, une démarche qui a été contestée par plusieurs Etats arabes et membres de l’ONU.

Le ministre Khalid Ali Aleisir a réaffirmé par ailleurs, «l’engagement du gouvernement soudanais envers les solutions susceptibles de garantir la fin du conflit, de préserver l’unité et l’intégrité territoriale du pays, et de réaliser les aspirations de son peuple pour la sécurité, la démocratie et le développement».

Aux yeux du pouvoir d’Al Burhane, la coopération internationale et l’aide humanitaire demeurent incontournables pour voler au secours des populations touchées par la guerre depuis le 15 avril 2023.