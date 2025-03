La Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) a lancé l’initiative «Visit East Africa: Feel the Vibe» à la Bourse internationale du tourisme (ITB) de Berlin, la capitale d’Allemagne, afin de donner une nouvelle dimension à la pratique touristique en Afrique orientale.

«Cette initiative révolutionnaire vise à promouvoir collectivement la CAE en tant que destination touristique unifiée», a vanté jeudi 6 mars, Liberat Mfumukeko, Secrétariat Général de la CAE basée à Arusha en Tanzanie.

L’initiative «Visit East Africa : Feel the Vibe» représente une importante étape dans le développement du tourisme régional tout en garantissant des pratiques touristiques durables, d’après les Etats soutenant cette initiative régionale.

La région vise non seulement à mettre en valeur «sa beauté et sa richesse culturelle, mais aussi à renforcer l’attrait de l’Afrique de l’Est en tant qu’expérience intégrée et multi-destinations», souligne le Secrétariat Général de la CAE.

Les pays de la CAE soulignent avoir «enregistré environ 8,5 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2024, contre 7,7 millions en 2019, et ambitionnent de franchir la barre des 11 millions d’arrivées de touristes d’ici la fin 2027».

La CEA est composée de huit Etats à savoir : Burundi, République démocratique du Congo, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Tanzanie et Ouganda et elle a pour cœur de métier l’intégration économique, politique et sociale de ses membres.