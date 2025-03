Le Maroc est leader des pays d’Afrique du Nord en matière de liberté économique, avec un score de 60,3 points sur 100, soit une progression de 3,5 points par rapport à la 30ème et précédente édition alors que l’Algérie et la Tunisie sont en queue de liste dans la catégorie “répression économique”, révèle le think tank américain «Heritage Institute» dans son indice de la Liberté Economique (Index of economic freedom) 2025.

D’après cette étude, le Royaume du Maroc occupe le 86ᵉ rang mondial sur les 184 pays évalués, intégrant ainsi la catégorie des pays “modérément libres” et est le seul pays nord-africain à figurer sur cette catégorie. Grâce à ses efforts en matière d’environnement économique et d’attraction des investissements étrangers, le Royaume a obtenu 75 points pour la Liberté d’investissement et la Liberté financière, 74,4 points pour la Liberté monétaire, 71,4 points pour le Fardeau fiscal, 68,9 points Liberté des affaires, 67,9 points les Dépenses publiques et 67,2 points le Liberté commercial, soit une moyenne générale de 60,3 points.

Dans la région Afrique du Nord, la Mauritanie occupe le 119e rang mondial, suivie de l’Égypte (145e), toutes les deux dans la Catégorie “plutôt libre” viennent ensuite la Tunisie (149e) et l’Algérie (160e), se contentant toutes les deux de une place dans la dernière Catégorie “répression économique”.

Dans la région du Moyen orient et Afrique du Nord (MENA) le Maroc est classé en 7e position, derrière l’Arabie Saoudite et devant le Koweït. Au niveau mondial, les cinq premières positions sont occupées par Singapour (84,1 points), la Suisse (83,7 points), Irlande (83,1 points), Taïwan (79,7 points) et le Luxembourg avec 79,5 points.

L’Index of economic Freedom 2025 révèle par ailleurs, que l’économie mondiale demeure “en grande partie non libre”, avec un score moyen mondial de la liberté économique de 59,7 points, en progression de 1,1 point seulement par rapport à l’année précédente.

L’Indice de la liberté économique évalue les politiques et les conditions économiques de 184 pays sur la période du 1ᵉʳ juillet 2023 au 30 juin 2024. Il repose sur 12 indicateurs regroupés en quatre piliers principaux en l’occurrence : l’État de droit (droits de propriété, intégrité du gouvernement, efficacité judiciaire ; Taille du gouvernement (dépenses publiques, fardeau fiscal, solidité budgétaire) ; l’Efficacité réglementaire (liberté des affaires, liberté du travail, liberté monétaire) et les Marchés ouverts (liberté commerciale, liberté d’investissement, liberté financière).

Chaque indicateur est noté sur une échelle de 0 à 100, la moyenne des 12 constituant le score final du pays. Les pays sont ensuite classés en cinq catégories à savoir : Libre pour une notation de 80 à 100 points ; Pratiquement libre (70 à 79,9 points) ; Modérément libre (60 à 69,9 points) ; Plutôt libre (50 à 59,9 points) et Répression économique (0 à 49,9 points).