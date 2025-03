Le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) siège désormais au Bénin, après l’inauguration, mardi, d’un bureau pays par lequel il entend mieux soutenir les agendas nationaux de développement des pays membres de la sous-région.

La cérémonie d’inauguration a été présidée par la Vice-présidente du FIDA, Gérardine Mukeshmana, en compagnie du ministre béninois de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui.

Cette initiative « vise à renforcer notre présence sur le terrain, soutenir les agendas nationaux de développement et améliorer notre impact pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable », a déclaré Mukeshmana qui a fait savoir que, depuis 2018, le FIDA a engagé des réformes pour améliorer son efficacité, notamment par la décentralisation de ses équipes.

La Vice-présidente a exprimé, au nom du président et de toute la famille du FIDA, la « sincère gratitude » du Fonds au Gouvernement du Bénin « pour l’accueil de ce bureau » et pour le « beau bâtiment » mis à leur disposition.

De son côté, Dossouhoui a affirmé que «le bureau de Cotonou permettra à coup sûr de mobiliser plus de ressources, de produire plus de résultats dans l’efficacité et l’efficience de la stratégie d’intervention du FIDA aussi bien pour le Bénin que pour le Togo», estimant qu’à terme, «le Bureau de Cotonou permettra d’impacter positivement les populations des deux pays dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD)».

Le Ministre Dossouhoui a fait savoir que le portefeuille actif du FIDA au Bénin est constitué de trois projets pour un total de 220.116.171 millions de dollars. Il s’agit du Projet d’Appui au Développement du Maraichage Extension (PADMAR), du Projet d’Appui au Développement Agricole et à l’Accès au Marché (PADAAM) et du Programme Régional d’Intégration des Marchés Agricoles (PRIMA).