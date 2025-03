La Banque africaine de développement (BAD) organise, en collaboration avec l’Organisation Panafricaine des Agriculteurs (PAFO), une Conférence de Haut Niveau sur le financement des petits exploitants agricoles les 17 et 18 mars 2025 à Nairobi, au Kenya, sous le thème : « Accroitre le financement des petits exploitants agricole», indique un communiqué de la banque panafricaine.

Le communiqué met en avant le fait que les petits exploitants agricoles sont au cœur du secteur agricole africain, produisant plus de 70 % de l’alimentation du continent et soutenant des millions de ménages ruraux.

Cependant, reconnait-on, lesdits exploitants font face à des défis majeurs, notamment un accès limité aux intrants agricoles abordables, des mécanismes de financement inadéquats, des services de conseil insuffisants, des asymétries d’information sur le marché, une instabilité des débouchés commerciaux et une vulnérabilité accrue aux chocs externes tels que le changement climatique.

La conférence devrait réunir des acteurs clés de la chaîne de valeur agricole, notamment des décideurs politiques, des institutions de recherche, des organisations d’agriculteurs, des institutions financières, des investisseurs, des partenaires au développement, des organisations de la société civile (OSC), des ONG africaines et internationales, des leaders du secteur agroalimentaire et des fournisseurs de technologies.

Le communiqué souligne que les participants auront l’opportunité de prendre part à des échanges interactifs, des sessions de partage de connaissances et des dialogues stratégiques, avec pour objectif de développer des mécanismes de financement innovants et des partenariats stratégiques.

Par cet événement, les organisateurs entendent améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux ressources financières, aux opportunités d’investissement, aux infrastructures de marché, aux initiatives de renforcement des capacités et aux pratiques agricoles durables.

Ce rendez-vous est aussi présenté comme une plateforme de collaboration, de discussions politiques et de stratégies concrètes visant à transformer le secteur agricole des petits exploitants en Afrique.

En alignant les actions et en construisant des partenariats solides, la conférence ambitionne de mettre en place un modèle de financement agricole plus inclusif et durable, permettant d’autonomiser les petits exploitants agricoles et de renforcer la sécurité alimentaire sur le continent, conclut le communiqué.