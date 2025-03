Le président en exercice de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Adama Barrow s’est exprimé, samedi 15 mars, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie, invitant les dirigeants, les nations et la communauté internationale à s’unir pour prendre des mesures concrètes afin de lutter contre l’islamophobie.

« Nous devons œuvrer ensemble pour dissiper les stéréotypes, contester les discours de haine et construire des ponts de compréhension et d’harmonie. Ensemble, nous devons veiller à ce qu’aucune communauté ne soit marginalisée en raison de sa religion », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le chef d’Etat gambien a défendu que « l’islam est une religion de paix, de compassion et de beauté » et que « ses enseignements accordent une grande importance à la justice, à la miséricorde et à la pureté de la vie humaine».

Alors que cette année, la Journée internationale de lutte contre l’islamophobie a eu lieu pendant le mois du Ramadan « où l’humanité tout entière promeut et témoigne d’actes de bonté et de solidarité », Barrow déplore que cette réalité « contraste fortement avec les idées reçues et les interprétations erronées qui alimentent l’islamophobie dans le monde».

D’après lui, en dépit des « valeurs universelles qui nous unissent, certaines personnes sont victimes de discrimination, de violence et d’exclusion, simplement en raison de leur foi » ; des actes qui « portent atteinte aux principes de justice, de liberté et de dignité humaine » et que « toutes les nations doivent défendre».

«L’islamophobie divise les sociétés, engendre l’hostilité et menace l’harmonie que nous nous efforçons de construire dans un monde de plus en plus interconnecté», a-t-il insisté, exhortant le monde à réaffirmer son engagement et à promouvoir « la véritable essence de l’islam, qui reflète le langage universel de paix, de respect et d’amour partagé par toutes les grandes religions et cultures. »

«Ensemble, nous pouvons créer un monde dans lequel chacun, quelle que soit sa foi, peut vivre dans un environnement où il est aimé et en sécurité», a-t-il conclu.