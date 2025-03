Le ministère éthiopien des Finances a annoncé le week-end écoulé dans un communiqué, que la compagnie «Ethiopian Airlines a signé une lettre d’intention avec la (…) BAD (Banque Africaine de développement), établissant un partenariat pour le projet de développement du nouvel aéroport international de Bishoftu» dans la région d’Oromia au centre de l’Ethiopie.

«Le nouvel aéroport dont le coût est estimé à 7,8 milliards de dollars, portera la capacité annuelle de transport de passagers d’Ethiopian Airlines de 17 millions à plus de 60 millions d’ici 2040», d’après le gouvernement d’Addis-Abeba.

Ce méga projet aéroportuaire «répondra à la forte croissance de la demande internationale et nationale de services passagers et de fret, que l’actuel aéroport international de Bole ne peut pas satisfaire», ont expliqué les autorités éthiopiennes.

Sans mentionner l’apport de la BAD, l’exécutif éthiopien précise au la lettre d’intention précitée a été signée par le PDG du groupe Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew et la vice-présidente de la BAD chargée du développement régional de la BAD, Nnenna Nwabufo, en présence du Président de l’institution, Akinwumi Adesina et du ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide.

«Ce nouvel aéroport international stimulera non seulement le développement économique de l’Éthiopie, mais renforcera aussi la connectivité et l’intégration aériennes mondiales de l’Afrique, consolidant ainsi le statut de plaque tournante de l’aviation du continent», se félicitent d’ores et déjà les dirigeants éthiopiens.

Ethiopian Airlines est la plus grande compagnie aérienne africaine au regard des destinations qu’elle couvre et de son parc aérien sans cesse en croissance et rajeuni.