Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de félicitations à la boxeuse marocaine, Widad Bertal qui a été sacrée championne du monde dans la catégorie des 52-54 kg aux Mondiaux de boxe féminine Serbie 2025.

Dans ce message, le Roi exprime ses félicitations les plus chaleureuses à la championne mondiale pour cet exploit, fruit de sa persévérance et de son ambition de hisser haut les couleurs nationales sur les podiums et de graver à jamais son nom parmi les grands champions dans cette discipline. Le Souverain déclare enfin, partager avec la boxeuse marocaine les sentiments de grande joie et de fierté suite à ce sacre mérité et lui souhaite davantage de succès et de réussite lors des prochaines compétitions.

En effet, la boxeuse marocaine Widad Bertal a décroché le titre de championne du monde dans la catégorie des 52-54 kg, dimanche à Nis, en Serbie, lors des Championnats du monde de boxe féminine 2025. Médaillée d’or aux championnats d’Afrique en 2023 à Yaoundé (Cameroun) et en 2024 à Kinshasa (RDC), Bertal a battu en finale sur le score de 5 rounds à 2, la Turque Hatice Akbas, championne du monde en 2022 et vice-championne olympique aux Jeux de Paris-2024. En demi-finales, elle avait écarté la Serbe Sara Cirkovic dans un combat serré, remporté 4 à 3.

De son côté, sa compatriote, Hasna Larti a décroché la médaille de bronze en atteignant le dernier carré dans la catégorie des 75-81 kg. En quart de finale, elle s’était imposée par arrêt de l’arbitre (RSC) face à la Bulgare Victoriya Kebikava, avant d’être battue en demi-finale, par la Russe Saltanat Medenova sur décision unanime des juges (5-0).

Par ailleurs la Marocaine Oumayma Semlali a été désignée « meilleure arbitre et juge des Mondiaux de boxe féminine», que la Serbie a abrité du 8 au 16 mars. «Nous sommes fiers de la Marocaine Oumayma Semlali, élue meilleure arbitre aux Mondiaux de boxe féminine. Une reconnaissance amplement méritée», s’est félicité la Fédération royale marocaine de boxe (FRMB) sur les réseaux sociaux.