Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce jeudi 20 mars au Palais présidentiel, le Médiateur de la République qui lui a remis une copie du Rapport annuel dans une étape marquant un moment phare de la vie institutionnelle du pays.

Selon un communiqué de la présidence, «cet événement s’inscrit dans une tradition solidement établie au Sénégal, celle du dialogue et de la concertation, piliers d’un État attentif aux aspirations des citoyens et déterminé à trouver des compromis dynamiques sur les grandes problématiques nationales.»

Après la présentation du contenu du document par le Médiateur de la République, le chef de l’Etat a salué « la pertinence des recommandations » formulées dans le rapport.

Lesdites recommandations abordent les enjeux majeurs, notamment l’exécution des décisions de justice, l’humanisation des conditions de détention, la réforme foncière, la sécurité routière et l’amélioration de la qualité du service public.

Sur son compte X, Diomaye Faye a déclaré que « les recommandations sur la justice, la réforme foncière et la qualité du service public convergent avec notre ambition de transformation. Leur mise en œuvre sera suivie avec rigueur pour renforcer la confiance entre l’État et les citoyens. »

Pendant la cérémonie, le président a réaffirmé sa volonté de transformer les différentes propositions en « mesures concrètes », tout en faisant comprendre qu’«une gouvernance réussie repose sur une Administration résolument tournée vers le service aux citoyens, ancrée dans les principes de transparence et d’équité». Les autorités sénégalaises ambitionnent de faire du dialogue institutionnel un levier pour bâtir un Sénégal plus juste et plus solidaire.