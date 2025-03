Madagascar et la France, ont procédé, hier jeudi, à la signature d’une convention de don de 5 millions d’euros, via l’Agence Française de Développement (AFD), destiné à soutenir la stabilité macroéconomique et financer des secteurs prioritaires dans la grande Île, a annoncé le ministère malgache de l’Economie et des Finances dans un communiqué.

Cette aide budgétaire est repartie en trois domaines essentiels, à savoir : 1,5 million US Dollars pour la société SALAMA ; 1,5 million USD pour la lutte anti-acridienne et 2 millions USD pour le programme des banques alimentaires et des cantines scolaires.

Selon le ministère malgache, la signature de la convention intervient dans le cadre du programme de Facilité Élargie de Crédit (FEC) du Fonds monétaire international (FMI), qui valide la trajectoire économique de Madagascar.

La ministre malgache de l’Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a souligné l’importance de ce partenariat renforcé avec la France qui permettra à son pays de consolider ses efforts pour un avenir plus résilient et inclusif.

Elle a également affirmé que ce don aidera Madagascar à apporter des solutions immédiates aux enjeux de la santé et de la sécurité alimentaire.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de l’Ambassadeur de France à Madagascar, Arnaud Guillois et de quelques membres du gouvernement malgache.