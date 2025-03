Le président nouvellement élu de la Commission de l’Union Africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a appelé ce mardi 25 mars, la communauté internationale à financer autrement, les efforts de stabilisation de la Somalie.

Mahmoud Ali Youssouf a mis à nu les «graves insuffisances du financement» de la Mission d’appui et de stabilisation de l’UA en Somalie (AUSSOM), et appelé à un «engagement renouvelé en faveur des efforts de paix et de stabilisation du pays», dans un communiqué publié à Mogadiscio après une visite officielle en Somalie.

«J’ai déjà commencé à Addis-Abeba (siège de l’UA) à parler à certains de nos partenaires pour que la Somalie ne soit pas abandonnée. La Somalie reste le centre d’intérêt de la communauté internationale. Je tiens à souligner ici que ces défis peuvent être relevés. Mais nous avons besoin d’un engagement, d’une implication et du soutien de la communauté internationale», a souligné le diplomate djiboutien Mahmoud Ali Youssouf.

Le Président de la Commission de l’UA a par ailleurs convié les partenaires de l’institution panafricaine à jouer un rôle crucial «dans la prévention de la piraterie dans le golfe d’Aden, le cap Guardafui et la mer de Somalie».

«L’Afrique peut résoudre ses propres problèmes, bien sûr, avec le soutien de la communauté internationale», a déclaré le Président somalien, Hassan Cheikh Mohamoud, pour soutenir et encourager la dynamique de l’UA.