Quatre stades à travers trois villes du Maroc (Casablanca, Mohammédia et El Jadida) accueillent l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans (CAN U17) du 30 mars au 19 avril prochain. La compétition dispose d’un nouveau trophée et d’un nouveau logo en guise de signes de sa renaissance.

Le nouveau trophée symbolise «le parcours des jeunes joueurs, intégré à la carte de l’Afrique pour refléter la fierté et l’unité continentales», explique la direction de la Confédération Africaine de Football (CAF).

Le concept du nouveau trophée baptisé ‘Le voyage commence’ «incarne l’ambition, la progression et les premières étapes vers un avenir légendaire pour ces jeunes joueurs», détaille encore l’instance panafricaine.

Le nouveau trophée présente par ailleurs «une structure en forme de route symbolisant le cheminement du joueur, intégrée à la carte de l’Afrique, en écho à la fierté et à l’unité du continent», se félicite encore la CAF dans sa description du nouveau trophée.

Le Maroc (pays hôte de la compétition) est logé dans la poule A, en compagnie de l’Ouganda, de la Tanzanie et de la Zambie. La «CAN U-17 CAF Total Energies, Maroc-2025» servira de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA qui se tiendra au Qatar plus tard dans l’année 2025. L’Afrique sera représentée par dix équipes à ce Mondial U17 élargi Qatar-2025.