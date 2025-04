Le gouvernement sud-africain a annoncé hier lundi, l’organisation du Sommet des enfants d’Afrique (African Children’s Summit, ACS) du 4 au 7 avril prochain à Johannesburg, en collaboration avec la Fondation Nelson Mandela pour l’enfance (NMCF), l’objectif étant de réunir 1.300 enfants des quatre coins du continent pour discuter entre eux des questions les concernant.

Il s’agira plus précisément de partager des préoccupations et des défis en matière de droits de l’enfant en Afrique, de proposer des recommandations politiques clés sur la manière dont l’Afrique pourra relever les défis de la protection de l’enfance, ainsi que d’élaborer un plan d’action pour les enfants afin de créer l’Afrique qu’ils souhaitent.

A l’issue du sommet placé sous le thème : «Vus, Entendus, Engagés», les organisateurs prévoient d’adresser un communiqué/déclaration finale, contenant des recommandations politiques et des actions de plaidoyer, aux gouvernements, OSC, organismes régionaux, et surtout au Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant.

Le premier ACS avait eu lieu du 10 au 12 avril 2023 à Nairobi, au Kenya, avec plus de 300 enfants venus de divers pays du continent.