Le ministère béninois de la Santé a lancé ce lundi 31 mars, une campagne de traitement de masse de l’onchocercose par la distribution de médicaments, à l’attention des Béninois âgés de 5 ans et plus.

La campagne qui s’achèvera le 9 avril prochain, est organisée dans le cadre du Programme national de Lutte contre les Maladies transmissibles, en collaboration avec les partenaires du Bénin dans le domaine de la santé publique, précise un communiqué publié le 20 mars dernier par le ministère de la santé.

Les personnes concernées n’auront pas à se déplacer jusqu’aux centres de santé pour recevoir les médicaments. En effet, le communiqué explique que les relais communautaires passeront de ménage en ménage, pour la distribution des médicaments dans 51 communes endémiques à la maladie dans les Départements de l’Alibori, de l’Atacora, de l’Atlantique, du Borgou, du Couffo, des Collines, de la Donga, du Mono, de l’Ouémé, du Plateau et du Zou.

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a invité tous les acteurs communautaires et les élus locaux à se mobiliser pour la réussite de la campagne, et exhorté les chefs de ménages et mères à accueillir les relais afin que tous les membres des ménages âgés de 5 ans et plus reçoivent leurs doses.

Le 30 janvier dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé que le Niger était le premier pays de la Région africaine et cinquième pays du monde à avoir éliminé l’onchocercose. D’après cette agence onusienne, l’onchocercose, communément appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire et la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome.

Elle est transmise par la piqûre d’une mouche noire infectée, que l’on trouve principalement à proximité des cours d’eau. En Afrique subsaharienne, ce sont les populations rurales qui sont le plus touchées par cette maladie qui rend aveugle.