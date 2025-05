L’Union africaine (UA) a déclaré avoir appris «avec une profonde inquiétude et consternation» l’attaque violente perpétrée, hier dimanche, contre Port-Soudan, une ville stratégique du Soudan restée l’une des rares zones relativement stables du pays qui est en pleine guerre civile.

L’organisation panafricaine «condamne fermement , dans un communiqué publié sur son site, cette attaque « qui représente une dangereuse escalade du conflit en cours et une menace directe pour la vie des civils, l’accès humanitaire et la stabilité régionale».

A la même occasion, l’UA a réitéré «son ferme engagement en faveur de la protection des civils» et dénoncé «fermement tout acte qui compromet les efforts de paix, perturbe les opérations humanitaires ou cible les infrastructures vitales» du pays.

Tout en renouvelant « son appel urgent à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise d’un dialogue politique inclusif sous un leadership africain », l’UA « exhorte toutes les parties à respecter le droit international humanitaire, à garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave et à s’engager en faveur d’une résolution pacifique du conflit».

Elle a promis de rester activement engagée dans les efforts visant le retour de la paix, et a exhorté la communauté internationale à jouer sa partition pour la stabilisation du Soudan.

Cette attaque est attribuée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui auraient lancé selon un porte-parole de l’armée soudanaise, des drones explosifs contre la ville, visant, entre autres, l’aéroport, précisant qu’il n’y avait pas de blessés.