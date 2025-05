L’Etat burkinabè a décidé d’acquérir la Société pharmaceutique PROPHARM SA par le biais de la Caisse des dépôts et d’investissements du Burkina Faso, dans l’objectif de répondre efficacement à la demande des populations en médicaments.

Dans ce cadre, un Conseil des ministres a adopté, vendredi 2 mai à Ouagadougou, un rapport relatif à un projet de décret portant autorisation de prise de participation de la Caisse des dépôts et d’investissements du Burkina Faso (CDI-BF) dans le capital social de PROPHARM SA.

Ce décret autorise la CDI-BF à acquérir la totalité des parts de l’actionnaire majoritaire pour un montant de 140 millions F CFA représentant 70% du capital social de la société, précise le communiqué publié après la réunion.

Le même document précise que cette acquisition vise à renforcer l’offre locale en produits pharmaceutiques et à réduire la dépendance du pays aux importations et permet également d’optimiser la production de PROPHARM, d’améliorer la distribution des médicaments essentiels et de garantir un meilleur accès des populations aux médicaments et soins de santé.