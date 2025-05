le président sortant, Faure E. Gnassingbé a prêté serment ce samedi 3 mai, comme nouveau Président du Conseil des Ministres (PCM). Avant la cérémonie de prestation de serment, l’ex-équipe gouvernementale a remis au Chef de l’Etat sa démission.

Le vendredi 2 mai, le Premier ministre Tomegah-Dogbé a remis sa démission et celle du Gouvernement à Faure E. Gnassingbé, conformément à la Constitution du 6 mai 2024 dont les dispositions transitoires fixent à douze mois, la période dévolue à la mise en place des institutions de la Vème République, a annoncé la Présidence togolaise.

«Être la première femme à la tête du Gouvernement au Togo, dans une période aussi déterminante pour notre pays, fut un privilège immense. Ensemble, avec des équipes passionnées et engagées et au service de populations formidables, nous avons écrit une page de l’histoire du Togo, en avançant vers la Ve République. Je rends grâce à Dieu pour ces années riches de défis, d’opportunités et de réussites», a commenté Victoire Tomegah-Dogbé au sujet de son passage à la Primature.

«Aujourd’hui, une nouvelle page s’ouvre. Je félicite le Président du Conseil et lui adresse tous mes vœux de succès. L’avenir du Togo se construit dans la continuité, la paix, la confiance et l’unité», a rajouté l’ex-Cheffe de Gouvernement.

La dernière mouture de l’équipe gouvernementale sortante, formée le 20 aout 2024, était composée de 38 ministères pleins, délégués, et rattachés à la Présidence ou à la Primature.