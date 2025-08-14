Le nouveau Premier ministre bissau-guinéen, Braima Camara a affirmé ce mercredi 13 août, que les élections législatives et présidentielleen Guinée-Bissau «sont irréversibles elles se et tiendront à la date prévue du 23 novembre 2025».

«Les élections législatives et présidentielle auront bien lieu à la date fixée, le 23 novembre de cette année», a affirmé le PM Camara, lors de sa réunion à Bissau, la capitale, avec toutes les institutions impliquées dans le processus électoral de ce pays ouest-africain.

«Tout le processus électoral en cours est entièrement financé par le gouvernement, même si l’Etat reste ouvert à des soutiens financiers de la part de ses partenaires traditionnels», a souligné cet ancien-nouvel allié du Président sortant, Umaro Sissoco Embaló.

Le président de la Commission nationale des élections (CNE), Mpabi Kabi a confirmé les assurances du Premier ministre, soulignant «que toutes les conditions techniques sont déjà réunies pour que les prochaines élections se déroulent à la date prévue».

La classe politique de la Guinée-Bissau se livre, depuis fin 2024, à une guerre de légitimité et s’interroge sur la date exacte de la fin du mandat de l’actuel Président, Sissoco Embaló.