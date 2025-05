La 21ème édition de l’exercice multinational interarmées «African Lion» qu’organisent du 12 au 23 mai au Maroc, les Forces Armées Royales (FAR) et les Forces armées américaines (US Forces), a été lancée officiellement ce lundi à Agadir, en présence des représentants des pays participants.

La cérémonie de lancement a été présidée au siège de l’état-major de la Zone Sud à Agadir, par le général de division, Mohammed Benlouali, chef d’état-major de la Zone Sud et le général de brigade, Daniel Cederman, commandant général adjoint-réserve- de la Force opérationnelle sud-européenne de l’armée américaine-Afrique (SETAF-Africa). A cette occasion l’assistance a suivi la présentation du scénario de l’exercice de simulation de poste de commandement et les activités y afférentes.

Lors de la cérémonie, le général de division, Mohammed Benlouali a souligné que la 21e édition de l’exercice African Lion reflète la solidité du partenariat et l’esprit de coopération liant les FAR, les Forces Armées américaines et les pays frères et amis y participant. Ce partenariat renforcé, a-t-il rappelé, a permis aux troupes participantes de développer les compétences dans les différentes activités programmées tout au long des éditions de cet exercice.

Pour sa part, le général de brigade, Daniel Cederman a indiqué que l’exercice African Lion est «un événement véritablement remarquable qui témoigne de la valeur significative de cette formation et de la solidité croissante de nos partenariats».

Les activités au menu de cette 21ème édition comprennent des formations dans plusieurs domaines opérationnels et des exercices de planification au profit des officiers participants, ainsi que de décontamination NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), en plus de manœuvres conjointes. L’exercice de cette année 2025, inclura également des actions parallèles à caractère humanitaire et social à l’instar des précédentes éditions.

Cet exercice qui a lieu dans les régions d’Agadir, Tan-Tan, Tiznit, Kénitra, Benguérir et Tifnit, vise à renforcer la coopération militaire entre le Maroc et les États-Unis, consiste aussi à développer l’interopérabilité et à renforcer les capacités d’intervention dans un contexte multinational, précise la même source.