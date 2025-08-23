Des agents du FBI (Federal Bureau of Investigation) ont débarqué vendredi 22 août à Bethesda (Maryland), au domicile de John Bolton, ancien Conseiller du président Donald Trump à la sécurité des Etats-Unis durant son premier mandat, dans le cadre d’une «enquête de sécurité nationale à la recherche de documents classifiés» secrets d’Etat et qui auraient été divulgués par Bolton, rapporte le média américain, «New York Post».

«Le FBI mène des activités autorisées par le tribunal dans la zone. Il n’y a aucune menace pour la sécurité publique», a confié à la presse, un responsable du FBI, précisant que «les agents fédéraux se sont rendus au domicile de John Bolton à 7 heures du matin, dans le cadre d’une enquête ordonnée par le directeur du Bureau Fédéral des investigations, Kash Patel.

Selon d’autres responsables cités par les médias américains, cette opération est l’aboutissement d’années d’investigations autour de la divulgation présumée d’informations classifiées en 2020, lorsque le Département de la Justice, alors dirigé par l’administration Trump, avait ouvert une enquête sur les révélations contenues dans le livre de Bolton, «The Room Where It Happened». A l’époque, Donald Trump avait condamné cet ouvrage qui allait révéler des secrets d’État en violation d’une clause de confidentialité signée par Bolton, mais l’administration Biden avait par la suite, classé ce dossier.

Fervent défenseur des revendications territoriales chimériques du Polisario contre de gracieuses rémunérations des services de renseignements militaires algériens et pour preuves, Bolton était l’un des premiers hauts fonctionnaires américains à avoir contesté ouvertement la décision de Trump de reconnaître la marocanité du Sahara, le 10 décembre 2020. Bolton a égalent critiqué ces derniers jours, les «concessions» faites par les Chef de l’Etat américain au président russe, Vladimir Poutine, ce qui a envenimé davantage les rapports entre les deux hommes.

C’est pour ces raisons que Donald Trump a mis fin en janvier dernier, aux fonctions de l’équipe des services secrets chargée de protéger son ancien Conseiller, John Bolton, après l’avoir évincé en septembre 2019, du poste de Conseiller à la sécurité des Etats-Unis. Le locataire de la Maison Blanche l’avait même qualifié de «l’une des personnes les plus stupides de Washington».

Suite à la perquisition du Vendredi, Bolton n’a pas été arrêté et n’a pas fait l’objet d’une inculpation, mais le FBI ne semble pas prêt à lâcher prise et doit d’abord conclure son enquête pour en tirer les conclusions. L’ancien Conseiller présidentiel pourrait donc avoir de gros ennuis avec la justice s’il a vraiment divulgué des documents classifiés secrets d’Etat.