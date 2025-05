Le Roi Mohammed VI a présidé lundi 12 mai au Palais royal de Rabat, un Conseil des ministres au cours duquel ont été adoptées des décisions importantes dans les domaines de la justice, militaire, du développement territorial et la nomination de plusieurs hauts commis de l’Etat et de nouveaux ambassadeurs.

Ce Conseil qui se tient dans un contexte économique et climatique difficile que connait le pays, a également été l’occasion pour le Souverain de donner ses hautes instructions en vue de la reconstitution du cheptel national. A propos de cette situation, le Souverain marocain a souligné la nécessité de mener une opération rigoureuse, professionnelle et équitable pour relancer l’élevage national, fortement touché par la sécheresse et appelé à une gestion transparente des aides aux éleveurs, sous la supervision directe des autorités locales, afin d’éviter toute dérive. Cette mesure fait suite à l’appel du Souverain en février dernier, à renoncer au sacrifice de l’Aïd Al-Adha, une sounna non obligatoire dans l’islam, afin d’épargner des difficultés d’ordre financier aux foyers les plus vulnérables.

Lors de ce même Conseil, plusieurs projets législatifs et réglementaires ont été validés. Parmi eux figure une loi organique modifiant le statut des magistrats, intégrant de nouveaux droits sociaux tels que les congés de maternité, de paternité ou de longue maladie, dans un souci d’harmonisation avec la fonction publique. Par ailleurs, quatre décrets concernant les Forces Armées Royales ont été approuvés. Ces textes visent notamment à améliorer les conditions matérielles de certaines catégories de militaires, à moderniser leur encadrement administratif et à renforcer leur efficacité opérationnelle.

Le volet diplomatique a occupé une place importante lors du Conseil qui a approuvé onze conventions internationales, dont huit avec des pays africains, renforçant la stratégie du Royaume en faveur d’une coopération Sud-Sud active et solidaire. Le Souverain a également nommé dix ambassadeurs dans plusieurs pays partenaires, d’Afrique, d’Asie et d’Europe, confirmant l’engagement du Maroc dans la diversification de ses relations extérieures au plan diplomatique.

Sur le plan institutionnel, le Roi Mohammed VI a nommé trois nouveaux membres au Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ), instance garante de l’indépendance de la magistrature. Il s’agit de Hicham Balaoui, nouveau Procureur général du Roi près la Cour de cassation et Président du ministère public, de HassanTariq, nommé Médiateur du Royaume, et de Farid El Bacha, désigné en tant que personnalité qualifiée. Ces nominations marquent un renouvellement dans une institution essentielle au bon fonctionnement de la justice.

Enfin, un important mouvement dans l’administration territoriale et les grandes fonctions publiques a été entériné. Vingt-cinq gouverneurs et walis ont été nommés à l’échelle nationale, de même que plusieurs hauts responsables à des postes stratégiques, tels que la direction du Fonds Mohammed VI pour l’investissement ou de l’Agence de Développement du Digital. Ces désignations visent à insuffler un nouvel élan à l’action publique et à renforcer l’efficacité de l’administration dans des domaines prioritaires comme la santé, l’économie, le numérique et la gouvernance territoriale.

Ce Conseil des ministres confirme ainsi la volonté du Roi du Maroc de consolider les fondations de l’État social, de préserver la stabilité institutionnelle et d’accélérer la transformation structurelle du pays.