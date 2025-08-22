Le gouverneur de la région de l’extrême-Nord au Cameroun, Midjiyawa Bakary a annoncé hier jeudi à la presse, la libération de dix otages, parmi les 11 enfants qui étaient retenus par des éléments de Boko Haram dans la zone de Waza relevant du Département du Logone-et-Chari, alors que ces adolescents se trouvaient à bord d’un bus reliant Kousseri-Maroua.

Cette libération a été obtenue grâce à une importante opération conjointe de l’armée, de la police et de la Force multinationale mixte. Les otages, kidnappés le 13 août dernier, auraient été retrouvés à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec le Nigeria.

Les « 10 enfants ont été bel et bien libérés » et sont en train de subir des examens médicaux au camp du Bataillon d’intervention rapide (BIR) de Waza, a assuré le gouverneur qui a déploré le décès d’un onzième enfant, promettant de donner ultérieurement plus de détails sur les circonstances de ce décès.

Dans sa déclaration, ce responsable a indiqué aussi qu’une cinquantaine de suspects ont été arrêtés et sont actuellement en détention pour interrogatoire.

L’Extrême-Nord du Camerounais subit, depuis 2014, diverses attaques attribuées au groupe terroriste nigérian Boko Haram.