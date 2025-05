L’Afrique a enregistré depuis le début de l’année 2025, «plus de 2.400 décès liés aux épidémies de choléra en cours» dans différentes régions du continent, a révélé le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC).

Le Directeur-adjoint du CDC Afrique, Yap Boum II a précisé que le continent africain a «enregistré 115.513 cas de choléra dont 2.424 décès» depuis le début de l’année en cours.

Le Soudan du Sud, la République démocratique du Congo (RDC), l’Angola et le Soudan figurent en première ligne des pays les plus touchés par le choléra sur le continent, a ajouté le responsable du Centre.

Les cas de choléra dans ces quatre Etats «représentent 84% du total des cas et 92% des décès causés» par cette maladie virale en Afrique, durant les premiers mois de l’année 2025, ajoute la même source.

«Le manque d’eau pure et salubre est la principale cause des épidémies récurrentes de choléra en Afrique», expliquent des spécialistes du CDC Afrique.

Yap Boum II a rappelé ce jeudi, qu’une réponse «régionale et continentale coordonnée est nécessaire de toute urgence, pour contrôler la propagation des épidémies de choléra» en Afrique.

Le Soudan du Sud a enregistré le plus grand nombre de victimes de cette épidémie depuis le début de 2025 «avec 848 décès, tandis que l’Angola et la RDC en ont enregistré respectivement 609 et 513», a déploré le Centre africain.