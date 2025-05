Les autorités guinéennes se félicitent de la fabrication en Inde des premières locomotives destinées à la Compagnie du TransGuinéen (CTG) et devant servir au transport des passagers, des marchandises et du minerai dans le cadre du mégaprojet des mines de Simandou.

Le ministre Directeur de cabinet de la Présidence guinéenne, président du Comité stratégique de suivi du projet Simandou, Djiba Diakité a présidé, au début de cette semaine, dans la ville de Marhowra en Inde, la cérémonie de présentation et de baptême de ces locomotives, indique un communiqué publié hier mercredi.

La première locomotive de la CTG a été baptisée « KÔMA », en hommage au village du Président Mamadi Doumbouya et la seconde porte le nom de « SANFINA », du nom du village du Président du Comité stratégique de Simandou.

Le communiqué évoque «un cap important» qui vient d’être franchi dans la réalisation du mégaprojet de Simandou, rappelant que cette « étape hautement symbolique » fait suite à la signature, le 30 juillet 2024, du contrat d’acquisition du premier lot de locomotives entre et Rio Tinto/Simfer et la société américaine WABTEC – General Electric Transportation.

Le chemin de fer multiservice et multi-usage du TransGuinéen, qui s’étendra sur plus de 650 kilomètres, reliera les gisements du mont Simandou au Port de Morebaya, à Forécariah.

Diakité, qui était à la tête d’une délégation de haut niveau composée de quelques ministres, a eu l’honneur d’actionner symboliquement le bouton de mise en marche des locomotives.

Il a annoncé dans une allocution prononcée lors de cette cérémonie, que le contrat entre WABTEC et la CTG, signé avec les partenaires Rio Tinto/Simfer et WCS/Baowu, représente un investissement de 530 millions de dollars US.

Les représentants de Simfer et de Rio Tinto, présents à la cérémonie de baptême, ont réaffirmé leur engagement à respecter les délais, notamment en ce qui concerne le passage du premier train de la CTG, prévu pour la fin de l’année 2025.

La mise en place de la CTG entre dans le cadre de l’ambitieux programme Simandou 2040, prôné par le président Doumbouya, et orienté exclusivement vers le développement socio-économique durable et responsable du pays.