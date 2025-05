Le Conseil des ministres malien a adopté lors de sa réunion hebdomadaire de ce mercredi 28 mai, un projet de loi autorisant la participation de l’Etat au capital social de la Société de la Raffinerie d’Or du Mali, et un projet de décret fixant les modalités de cette participation.

Le communiqué du Conseil rappelle les recommandations formulées par les Assises Nationales de la Refondation dans le souci de mieux intégrer le secteur minier à l’économie nationale et accroitre sa valeur ajoutée.

Ces recommandations concernent l’augmentation de la participation de l’Etat au capital des sociétés minières ; la relecture du code minier pour augmenter les revenus de l’Etat ; la création d’une société d’Etat d’exploitation minière ; la réalisation d’une raffinerie nationale pour contrôler la production d’or, la traçabilité de l’exploitation artisanale pour maintenir la valeur ajoutée du pays.

C’est dans ce cadre, que le gouvernement a entrepris des reformes ayant abouti en 2023, à l’adoption d’un nouveau Code minier et d’une loi relative au contenu local dans le secteur minier.

La Raffinerie d’Or du Mali a vu le jour suite à la signature d’un protocole d’Accord entre l’Etat du Mali et la société russe Yadran. L’Etat détient une participation de 62% du capital social de ladite Raffinerie, selon les termes du protocole. La raffinerie sera implantée sur le territoire national et aura une capacité de traitement de 200 tonnes d’or par an.