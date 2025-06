La diplomatie marocaine a frappé fort sur l’échiquier diplomatique international en ralliant à la cause nationale autour du Sahara, le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, alors qu’il a déjà à ses côtés les Etats-Unis et la France.

En effet, Londres a officiellement exprimé ce dimanche, par la voix de son Secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, son soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc, le qualifiant de solution « crédible, viable et pragmatique » pour un règlement durable du litige territorial artificiel autour de son Sahara Occidental.

Cette déclaration historique a été faite à l’issue d’une rencontre ce dimanche 1er juin à Rabat, entre le Chef de la diplomatique britannique, David Lammy et son homologue marocain, Nasser Bourita.

Dans un communiqué conjoint publié à l’issue de leur entretiens, les deux pays affirment leur volonté de renforcer leur coopération stratégique, tant sur le plan bilatéral qu’au niveau international. Dans le même document, le Royaume-Uni se dit attentif à la « dynamique positive actuelle » impulsée par le Roi Mohammed VI et reconnaît « l’importance cruciale » de la question du Sahara pour le Maroc.

Londres estime qu’une solution politique au conflit serait non seulement bénéfique pour la stabilité de la région, mais aussi un levier pour l’intégration maghrébine et le développement économique en Afrique du Nord.

Fait notable, l’agence britannique « UK Export Finance » envisage de son côté, d’accompagner financièrement des projets structurants dans les provinces sud du Royaume du Maroc, dans le cadre d’un soutien global pouvant atteindre cinq milliards de livres sterling, soit plus de 62 milliards de dirhams. Un signal fort de la confiance du Royaume Uni dans le potentiel économique de la région saharienne sous souveraineté marocaine.

Le communiqué rappelle également que le Royaume-Uni considère le Maroc comme un partenaire stratégique et une porte d’entrée vers l’Afrique. Cette convergence de vues renforce l’ambition commune de promouvoir une coopération accrue dans divers domaines notamment de l’énergie, du climat et de l’environnement, de la sécurité et des investissements.

Londres et Rabat réitèrent enfin leur engagement envers le processus politique mené sous l’égide de l’ONU, et apportent leur soutien à l’envoyé personnel du Secrétaire général, Staffan de Mistura. Le Royaume-Uni se dit prêt à « soutenir activement » les efforts internationaux visant une solution consensuelle, définitive et réaliste. Ce positionnement britannique qui s’ajoute à celui d’un nombre croissant de puissances soutenant le plan marocain, vient confirmer si besoin est, l’élan international en faveur d’une solution fondée sur l’autonomie sous souveraineté marocaine.