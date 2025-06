Le parti politique de l’opposition sud-africaine «ActionSA», a affirmé mardi, dans un communiqué publié sur son site, que le gouvernement d’unité nationale, mis en place il y a une année par le président Cyril Ramaphosa, serait «à court d’idées», citant les statistiques officielles du PIB publiées le même jour, et qui révèlent que l’économie n’a progressé que de 0,1 % au premier trimestre 2025, après un taux de 0,4 % au trimestre précédent.

« On est bien loin des 3 à 4 % de croissance nécessaires pour créer des emplois et redonner de la dignité aux 8,23 millions de Sud-Africains au chômage», a déploré la formation politique, ajoutant que si le gouvernement prétend poursuivre une croissance «rapide, inclusive et durable», il obtient plutôt le contraire.

« Cette administration est paralysée, distraite par des marchandages internes et incapable de faire face à l’effondrement structurel qui touche des secteurs clés de l’économie », a-t-elle martelé.

Brandissant également d’autres chiffres du PIB rendus publics, ActionSA affirme que « le gouvernement n’a pas réussi à créer l’environnement propice au soutien de la production, de l’investissement et de la création d’emplois», soulignant qu’«avec la reprise des délestages dans les semaines à venir, cette situation ne fera que s’aggraver, paralysant le peu de dynamisme restant dans les industries clés et compromettant encore davantage toute perspective de reprise».

Le parti ActionsSA a appelé «à une refonte complète de la politique industrielle afin de donner la priorité à des secteurs clés comme l’acier, de remettre en état les infrastructures de fret et d’électricité, de créer un environnement réglementaire véritablement favorable aux entreprises et de mettre en place un Conseil industriel public-privé de haut niveau pour soutenir l’industrie manufacturière nationale et réduire la dépendance aux importations».

Pour cette formation de l’opposition, sans des réformes urgentes, 5.000 Sud-Africains supplémentaires perdront leur emploi aujourd’hui, 5.000 autres demain, et chaque jour ouvrable suivant.

Le gouvernement « ne stabilise pas l’Afrique du Sud ; il gère le déclin économique du pays tandis que des millions de personnes perdent espoir », conclut le communiqué.