La Suisse qui s’était vu confier en 2023, par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno, un mandat pour accompagner la mise en œuvre des résolutions issues du Dialogue National Inclusif et Souverain au Tchad, à travers la médiation et la facilitation, a reçu encore la confiance de N’Djamena qui a décidé que ledit mandat soit renouvelé.

Mahamat a accordé, jeudi 5 juin, une audience à une délégation suisse conduite par l’Ambassadeur Tim Enderlin, Chef du Bureau de la Paix et des Droits de l’Homme au sein du Département Fédéral des Affaires Étrangères (DFAE).

« Les échanges ont porté sur l’avenir de ce mandat après le retour à la normalité constitutionnelle et sur les perspectives de coopération avec la Confédération Suisse », explique un communiqué de la présidence tchadienne, ajoutant que la Suisse, qui est un partenaire au développement depuis plus de cinquante ans, « a toujours fait montre d’un engagement constant en faveur de la paix, du dialogue et du progrès socioéconomique du Tchad».

A l’issue de l’entretien, le Président Mahamat a réaffirmé la confiance du Tchad en la Suisse et décidé de renouveler le mandat, ajoute la présidence tchadienne dans son communiqué.

« La Suisse poursuivra donc sa mission d’appui à la paix, à la stabilité et au développement durable du pays », conclut le document, tout en soulignant que « ce renouvellement témoigne de la volonté du Président de la République (…) de maintenir une dynamique de dialogue et de concertation au service de la cohésion nationale et du progrès au Tchad».

Le Tchad a connu une transition politique, entamée après le décès de l’ancien président Idriss Déby Itno, survenu en avril 2021, et qui s’est achevée par l’élection de son fils Mahamat en mai 2024.