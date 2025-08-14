Les autorités togolaises ont annoncé ce 13 août, avoir été invitées à une participation au projet du «Complexe charbonnier de Salkadamna au Niger».

Dans la perspective de la matérialisation de cette coopération énergétique, le Président du Conseil des ministres togolais, Faure Gnassingbé a reçu en audience hier mercredi à Lomé, le ministre de l’Energie du Niger, Mme Amadou Haoua qui lui a transmis un message du Chef de l’Etat nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a précisé la présidence togolaise.

Le message en question, ajoute la même source, a trait au projet du «Complexe charbonnier de Salkadamna » qu’elle a qualifié d’«initiative majeure pour la souveraineté énergétique régionale». «Nous appelons tous les Etats de la région à s’associer à ce projet pour rendre notre région autonome sur le plan énergétique», a encore plaidé la ministre nigérienne de l’Energie.

Le Togo constitue depuis 2020, un partenaire accordant une écoute particulière aux diverses attentes des deux Etats en Transition au Sahel et membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), le Niger et le Burkina Faso.