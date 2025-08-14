Le gouvernement camerounais a annoncé ce mercredi 13 août, que le 4è Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) aura lieu durant le premier trimestre 2026.

Ce quatrième recensement a pour finalité d’avoir une lecture holistique du capital humain et du potentiel agropastoral du Cameroun, afin de faciliter «la planification économique» sur le court et moyen termes, a expliqué l’exécutif de cet Etat d’Afrique centrale.

Ce 4è RGPH sera associé au «recensement général de l’agriculture et de l’élevage», selon des précisions de la Primature camerounaise. Cet exercice statistique à l’échelle nationale, bénéficiera d’un financement «à hauteur de 13,2 milliards de francs CFA (environ 20 millions d’euros) dont sept milliards de FCFA (10,6 millions d’euros) fournis par la Banque mondiale», précise la même source.

Le 4è RGPH s’inscrit dans la suite logique de ceux organisés en 1976, 1987 et 2005. Le Cameroun compte à l’heure actuelle plus de «19,4 millions d’habitants», selon des chiffres officiels.