Le Porte-parole du Secrétaire Général des Nations Unies), Stéphane Dujarric a lancé lors d’un point de presse quotidien ce mercredi 13 août, une nouvelle alerte autour de la dégradation alarmante de la situation humanitaire au Soudan et le « danger de la famine » qui plane sur une dizaine de régions du pays.

«Dix-sept régions du Soudan, dont certaines parties du Darfour, les monts Nuba, Khartoum et Gezira, ont été classées comme en danger de famine», a annoncé Stéphane Dujarric, rappelant en outre, qu’il y a un an, en août 2024, une famine a été confirmée dans le camp de déplacés de Zamzam relevant de l’Etat nord-soudanais du Darfour, avant de s’étendre à d’autres zones du Darfour et du Kordofan.

«Depuis août 2024, la situation, particulièrement à El Fasher, chef-lieu du Darfour Nord, n’a fait qu’empirer», a détaillé le porte-parole du SG de l’ONU.

Face à ce grand drame qui pointe à l’horizon, le Programme alimentaire mondial (PAM) a appelé hier mercredi «à un accès humanitaire à El Fasher où la population affronte la famine et reste coupée de toute aide humanitaire», a déploré Dujarric qui s’est confiant au passage, que «certains habitants d’El Fasher survivraient en se nourrissant de fourrage pour animaux et de déchets alimentaires».

Le Soudan est en proie à un conflit entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) depuis le 15 avril 2023, des affrontements armés qui ont engendré des dizaines de milliers de morts et des millions de déplacés et de réfugiés internes et vers les pays voisins.

«Nous réitérons notre inquiétude face au conflit en cours, et renouvelons nos appels à toutes les parties pour qu’elles mettent fin aux violences, privilégient le dialogue et placent l’intérêt de leur peuple au premier plan», a insisté le porte-parole de l’ONU.