La sélection marocaine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale du Mondial U20 de football qui se déroule au Chili, en battant le onze brésilien par 2 buts à 1 (1ère mi-temps 0-0), ce jeudi 2 octobre à Santiago, dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe C.

Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été inscrits par Othmane Maama (60è) et Mohamed Yassir Zabiri (76è). Du côté brésilien, le joueur Iago Teodoro a réduit l’écart en marquant le seul but de son équipe à la 90è+2 (s.p).

Après avoir déjà battu l’équipe d’Espagne par 2 buts à zéro lors d’un match disputé dimanche à Santiago pour le compte de la première journée, la sélection marocaine se retrouve ainsi à la tête de son groupe avec 6 points, talonnée par le Mexique avec 2 pts, tandis que le Brésil et l’Espagne occupent la dernière place avec 1 seul point. Les deux buts ont été marqués par Yassir Zabiri (54e) et Yassine Gessime (68e).

Dans l’autre match du groupe C, joué auparavant, l’Espagne a fait match nul face au Mexique (2-2).