Le Togo a annoncé sa décision de se doter de dix unités de transformation des produits agricoles, dans le cadre du Programme de renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS), lequel Programme est financé à hauteur de 6 millions de dollars par la Banque africaine de développement (BAD) à travers sa Facilité d’appui à la transition (FAT).

Ce projet ambitieux s’inscrit dans la stratégie nationale de valorisation des produits agricoles au Togo, indique un communiqué publié mardi sur le site de la présidence, précisant que les futures unités concerneront notamment la transformation du riz paddy en riz blanc, l’emballage et l’étiquetage de légumes, la réfrigération de fruits et légumes, ainsi que le compostage.

A cet effet, le ministère togolais de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et du développement rural vient de lancer un appel à manifestation d’intérêt pour recruter un cabinet chargé de réaliser l’étude de montage de ces infrastructures.

Dans les détails, l’étude attendue portera, à s’en tenir au communiqué, sur l’analyse des chaînes de valeur, la faisabilité technique et financière, le choix des sites d’implantation, le modèle de gestion, ou encore les mécanismes de partenariat public-privé pour attirer des investisseurs privés.

L’objectif escompté est d’assurer la viabilité économique et sociale de ces unités, tout en stimulant les revenus des producteurs locaux, renforcer la sécurité alimentaire du pays, et créer des pôles agro-industriels régionaux à travers une meilleure intégration entre production, transformation et commercialisation.

Rappelons que la FAT a été créée en 2008 par la BAD pour fournir des ressources financières concessionnelles supplémentaires aux pays confrontés à des situations de fragilité et de conflit.