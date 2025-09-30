Les autorités nigériennes ont officiellement annoncé, ce lundi 29 septembre, le report, au mercredi 15 octobre prochain, de la rentrée scolaire 2025-2026 qui était initialement programmée pour le 1er octobre.

Dans un communiqué, signé par le Secrétaire Général du Gouvernement, et s’adressant à l’opinion publique en général et aux acteurs du système éducatif en particulier, il est expliqué que « cette mesure est inspirée par la nécessité de permettre aux Gouverneurs, aux Préfets et aux Administrateurs Délégués, d’assurer la remise en état des infrastructures scolaires ». En effet, certaines salles de classe seraient « encore occupées en raison de la prolongation de la saison des pluies », d’après la même source.

Cette situation n’est pas une première dans ce pays ouest-africain. L’année passée, les élèves avaient dû patienter plus de deux semaines, la rentrée ayant été reportée du 2 au 28 octobre, en raison des inondations provoquées par des pluies diluviennes, dans plusieurs régions du pays. Dans de nombreux établissements, les salles de classe étaient transformées en centres d’accueil pour abriter les sinistrés.

Lors du Conseil des ministres du 4 septembre dernier, il a été indiqué, dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2025-2026, qu’un effectif global de 2.988.890 élèves étaient attendus cette année. La disponibilité des infrastructures d’accueil, notamment les salles de classes, a été au centre des préoccupations du gouvernement.

A cette occasion, l’exécutif nigérien a exprimé sa solidarité et sa compassion aux populations éprouvées à la suite des pluies diluviennes ; et rassuré que le Comité en charge de la gestion des inondations a pris toutes les mesures appropriées afin d’apporter les secours nécessaires au profit des familles et personnes sinistrées.