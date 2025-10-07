Le Roi Mohammed VI a reçu, mardi 7 octobre au palais royal de Casablanca, le prince Turki Ben Mohammed Ben Fahd Ben Abdelaziz Al Saoud, ministre d’État et membre du conseil des ministres saoudien, était porteur d’un «message verbal» du Roi Salmane et du prince héritier du Royaume d’Arabie Saoudite et président du Conseil des ministres, Mohammed Ben Salmane, a annoncé le cabinet Royal dans un communiqué.

Cette rencontre coïncide avec la visite en ce début de semaine, du ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al-Falih à Rabat, où il a eu un entretien avec le ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Lors d’une conférence de presse conjointe, Mezzour a déclaré que la visite du ministre saoudien au Maroc, vise à consolider le partenariat industriel entre les deux pays, à renforcer les investissements saoudiens au Maroc, à promouvoir les exportations marocaines vers le marché saoudien et à créer davantage d’opportunités d’emploi pour les jeunes, en soutenant les capacités productives nationales de chacun des deux pays.

Les deux ministres ont réaffirmé la volonté de Rabat et de Riyad de renforcer leur partenariat industriel et commercial dans le cadre de la mise en œuvre du partenariat stratégique et fraternel unissant les deux Royaumes frères, sous la conduite du Roi Mohammed VI et du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Pour sa part, Khalid Al-Falih a confié à la presse, que sa visite a été couronnée par la signature d’un accord «historique» visant la promotion et la protection réciproque des investissements entre les deux Royaumes du Maroc et d’Arabie Saoudite.

L’accord, a-t-il dit, a pour objectif de renforcer la confiance des investisseurs et d’assurer un cadre attractif au Maroc pour le financement et la coopération dans les chaînes d’approvisionnement et les industries stratégiques, notamment dans les secteurs de l’automobile, des mines et des phosphates.

Le ministre saoudien a de même souligné, que sa visite témoigne de la volonté commune de donner un nouvel élan à la coopération économique maroco-saoudienne, rappelant que son pays est l’un des principaux investisseurs au Maroc, notamment dans le domaine des énergies renouvelables, ajoutant que les sociétés saoudiennes considèrent le Maroc comme un partenaire stratégique et un pôle de stabilité dans la région.