Le Roi du Maroc, Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, a donné ses hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants palestiniens de la bande Gaza.

« En témoignage du soutien permanent et de la solidarité tangible du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, envers le peuple palestinien frère, le Souverain a donné ses très hautes instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza », indique le ministère marocain des Affaires étrangères dans un communiqué publié ce lundi 18 août.

Cette aide est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, destinés spécifiquement aux catégories vulnérables de la population gazaouie, particulièrement les enfants et les nourrissons, précise le communiqué.

Le Souverain marocain a tenu à ce que cette nouvelle aide humanitaire soit acheminée, comme les précédentes, par voie aérienne, afin d’atteindre de manière urgente et directe les bénéficiaires parmi les frères palestiniens. Cette initiative royale généreuse reflète la préoccupation constante du Roi Mohammed VI quant à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que l’engagement indéfectible du Souverain à soulager ses souffrances, conclut le communiqué.