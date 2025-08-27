Le gouvernement sud-africain a demandé, mardi 26 août, aux jeunes de faire preuve de prudence lorsqu’ils sont face à des offres d’emplois étrangères, en particulier celles diffusées sur les plateformes de médias sociaux.

Dans son communiqué, le gouvernement de Pretoria avertit que « les réseaux de traite des êtres humains continuent d’attirer des personnes vers des activités illégales dans des conditions proches de l’esclavage », et invite ainsi les jeunes à « être vigilants et éviter de se laisser séduire par des offres d’emploi étrangères non vérifiées».

L’exécutif sud-africain propose quelques moyens à mettre en œuvre pour s’assurer de la véracité des offres, notamment vérifier si l’entreprise dispose d’un site web officiel et si l’emploi y est annoncé ; confirmer les numéros de téléphone et les adresses e-mail sur le site web officiel de l’entreprise, et pas seulement ceux fournis dans l’annonce ; ainsi que vérifier l’adresse physique du bureau et confirmer si elle correspond aux listes d’entreprises officielles.

Les annonces via uniquement WhatsApp, SMS ou boîtes de réception privées sur les réseaux sociaux devraient attirer l’attention, poursuit le communiqué qui souligne également que les employeurs sérieux ne demandent pas de paiements initiaux, de « frais de traitement », ni de coordonnées bancaires personnelles.

Enfin, le gouvernement invite les jeunes à contacter le ministère des Relations internationales et de la Coopération ou l’ambassade du pays concerné pour se renseigner avant d’agir.