L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux s’est qualifiée pour la finale du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN-2024) après avoir battu leurs adversaires sénégalais, tenants du titre, par 5 tirs au but à 3 (temps réglementaire et prolongations 1-1), en demi-finale mardi soir au stade Mandela à Kampala, la capitale ougandaise.

Le but du Sénégal a été inscrit par Joseph Layousse à la 16ème minute de la rencontre, et sept minutes plus tard, le joueur marocain, Sabir Bougrine marque pour son équipe, le but d’égalisation (23e). Aux prolongations aucune des deux équipes n’a pris l’avantage et sont passées aux tirs au but.

Après cette victoire, les Lions de l’Atlas affronteront samedi prochain, leurs homologues de Madagascar qui ont éliminé le Soudan, par 1 but à 0 dans l’autre manche de la demi-finale jouée le jour même en fin d’après-midi, au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam. Le seul but de la rencontre a été signé par Toky Rakotondraibe à la 116ᵉ minute, malgré une infériorité numérique de l’équipe malgache, dont le joueur Fenohasina Razafimaro a été expulsé.

Les hommes du sélectionneur marocain, Tarik Sektioui sont prêts à disputer âprement la finale contre l’équipe malgache, afin de finir en beauté leur parcours en décrochant leur troisième sacre continental.