Le chef d’Eta tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno a ordonné le jeudi 28 août, la production à partir du début de l’année prochaine, du Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), une ressource dont dispose le pays mais qui n’est pas exploitée, a annoncé la présidence tchadienne dans un communiqué.

Mahamat a donné cet ordre à l’occasion d’une audience accordée à François Perrodo, Président Directeur Général du groupe Perenco, deuxième plus important groupe pétrolier français après Total Energies, actif au Tchad.

Alors que, jusqu’à présent, le pays recours exclusivement à l’importation pour couvrir ses besoins en GPL, une situation qui constitue un réel manque à gagner pour l’économie nationale, le président tient à ce que le Tchad devienne bientôt « autosuffisant » en GPL.

Le communiqué informe que le PDG de Perenco a promis mettre à exécution l’ambition présidentielle dès l’année prochaine avec une production de départ de 3.000 tonnes par an.

Le groupe franco-britannique Perenco, présent dans de nombreux pays d’Afrique et d’autres continents, est un groupe pétrolier et gazier indépendant spécialisé dans l’exploitation de champs d’hydrocarbures en fin de vie.

Lors de l’audience, François Perrodo a fait un état des lieux des activités du groupe au Tchad, en matière de production de pétrole et d’électricité.