Suite à l’acquittement par un tribunal zimbabwéen de trois militants des droits humains accusés de trouble à l’ordre public, plus d’un an après leur arrestation, l’ONG Human Rights Watch (HRW) a déclaré, lundi 1er septembre dans un communiqué, que cette situation met en lumière l’utilisation abusive du système judiciaire pénal par les autorités contre les dissidents et opposants politiques.

Les trois militants des droits humains, Robson Chere, 41 ans, Namatai Kwekweza, 26 ans et Samuel Gwenzi, 40 ans, avaient été extraits le 31 juillet 2024, d’un avion avant son décollage à l’aéroport international de Harare, par des agents de l’État, avant d’être détenus au secret pendant près de huit heures, décrit HRW, ajoutant qu’ils ont été acquittés le 21 août dernier.

« Les poursuites infondées contre les trois militants des droits humains ont mis en lumière les arrestations injustes, les mauvais traitements et les procès à motivation politique au Zimbabwe », a déclaré Idriss Ali Nassah, chercheur senior sur l’Afrique à Human Rights Watch, qui a aussi relevé que « l’acquittement des accusés n’aurait pas dû prendre un an».

L’ONG cite aussi les rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont qualifié les accusations portées contre les trois militants de «sans fondement» et de «paravents visant à cibler les défenseurs des droits humains et les voix de l’opposition qui réclament davantage de démocratie, de droits humains et de responsabilité au Zimbabwe».

L’organisation de défense des droits humains exhorte les autorités zimbabwéennes à mettre fin aux arrestations et aux poursuites judiciaires à motivation politique visant les défenseurs des droits humains, les militants et les journalistes.

Elle regrette que l’administration du président Emmerson Mnangagwa, arrivé au pouvoir lors d’un coup d’État militaire en 2017, ait commis de graves violations des droits humains, au lieu de mettre en œuvre les réformes promises pour améliorer le respect des droits humains, la démocratie et l’État de droit dans le pays.