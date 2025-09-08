Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a entamé, ce lundi 08 septembre à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes (EAU), une visite officielle qui se poursuivra jusqu’au 12 septembre, en compagnie d’une forte délégation.

Il a été accueilli à son arrivée, dimanche, par le ministre émirati des Affaires africaines, Sheikh Shakhboot Al Nahyan, l’ambassadeur des EAU à Dakar, Saeed Hamdan Al Naqbi, ainsi que d’autres hautes personnalités.

Il s’agit de son troisième déplacement hors du continent africain, après les déplacements effectués en Chine en juin passé et en Turquie du 06 au 10 août dernier.

Selon les informations communiquées par le Bureau d’information et de communication du gouvernement sénégalais (BIC-GOUV), Sonko devait être reçu par Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU et Émir d’Abou Dabi.

La même source indique que ce déplacement intervient dans le contexte de mise en œuvre du Plan de Redressement économique et social « Jubbanti Koom » et près d’un an après la visite du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, aux Émirats arabes unis, du 4 au 6 décembre 2024, sur invitation du dirigeant émirati.

Les deux pays entretiennent déjà une coopération dans différents domaines (échanges commerciaux, infrastructures portuaires, énergie, investissements directs et financements de projets structurants, diplomatie…)

Soulignons que le Sénégal et les EAU co-organiseront la Conférence des Nations unies sur l’eau 2026.