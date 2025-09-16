La société émiratie Air Dynamics Solutions, spécialisée dans les technologies et solutions innovantes dans le secteur de l’aviation, souhaite investir au Sénégal, d’après un communiqué de la présidence sénégalaise.

Cette volonté a été exprimée, ce lundi 15 septembre, par son Président-directeur général, lors d’une audience que lui a accordée le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

A s’en tenir au communiqué, « cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques entre le Sénégal et les Émirats arabes unis dans les domaines de l’aéronautique, de la logistique et des infrastructures. »

Air Dynamics Solutions a fait également part de sa volonté d’accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique Sénégal 2050 qui incarne, selon la présidence « l’ambition stratégique du pays de bâtir une nation résiliente, inclusive et pleinement souveraine, en harmonie avec ses valeurs, ses ressources et les aspirations de son peuple. »

Sur son site, la société émiratie, dont le siège social est situé dans la ville d’Abou Dhabi, dit être spécialisée « dans la fourniture d’un soutien exceptionnel à la chaîne d’approvisionnement, de services de conseil et de solutions de modernisation qui optimisent les actifs » de ses clients.