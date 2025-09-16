Air Dynamics Solutions lorgne le marché sénégalais

La société émiratie Air Dynamics Solutions, spécialisée dans les technologies et solutions innovantes dans le secteur de l’aviation, souhaite investir au Sénégal, d’après un communiqué de la présidence sénégalaise.

Cette volonté a été exprimée, ce lundi 15 septembre, par son Président-directeur général, lors d’une audience que lui a accordée le chef d’Etat sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.

A s’en tenir au communiqué, « cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des partenariats stratégiques entre le Sénégal et les Émirats arabes unis dans les domaines de l’aéronautique, de la logistique et des infrastructures. »

Air Dynamics Solutions a fait également part de sa volonté d’accompagner la mise en œuvre de la vision stratégique Sénégal 2050 qui incarne, selon la présidence « l’ambition stratégique du pays de bâtir une nation résiliente, inclusive et pleinement souveraine, en harmonie avec ses valeurs, ses ressources et les aspirations de son peuple. »

Sur son site, la société émiratie, dont le siège social est situé dans la ville d’Abou Dhabi, dit être spécialisée « dans la fourniture d’un soutien exceptionnel à la chaîne d’approvisionnement, de services de conseil et de solutions de modernisation qui optimisent les actifs » de ses clients.

