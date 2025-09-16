L’opposant ivoirien Charles Blé Goudé s’est adressé, lundi 15 septembre, à l’ensemble de l’opposition, dans la suite de la publication, la semaine dernière par le Conseil constitutionnel, de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle d’octobre prochain.

« A nous tous dans l’opposition, je voudrais dire : l’heure n’est plus aux accusations et aux polémiques. L’heure est au rassemblement pour le changement dans les urnes. Nous ne sommes pas condamnés à répéter les erreurs du passé », a-t-il déclaré, dans une vidéo publiée sur son compte Facebook.

Il a poursuivi en affirmant que « nous ne sommes pas obligés de céder au fatalisme. On ne construit rien dans le chaos et la violence, on construit toujours dans la paix et la tranquillité. Pour lui, « la Côte d’Ivoire peut choisir une autre voie, celle d’un avenir sans conflit, celle de la dignité et de l’unité. »

Le président du COJEP a ainsi invité ses collègues au rassemblement pour favoriser le changement qui est « possible ». « L’heure est au rassemblement pour le changement dans les urnes. Et je dis avec force : le changement est possible. Le changement c’est maintenant. Ensemble, nous pouvons bâtir la Côte d’Ivoire, dans le respect de nos différences », a-t-il insisté.

Plusieurs figures de premier plan de l’opposition ont été écartées de la course à la magistrature suprême, pour différentes raisons, dont l’ex-président Laurent Gbagbo, leader du PPA-CI, Tidjane Thiam, patron du PDCI, et Pascal Affi N’guessan, président du FPI.

Quatre personnalités affronteront l’actuel président, Alassane Ouattara, qui brigue un quatrième mandat au grand dam de l’opposition, parmi lesquelles Simone Ehivet Gbagbo.