La French-African Foundation organisera, ce samedi 4 octobre à Paris, en partenariat avec Sciences Po et le Groupe AXIAN, la seconde édition d’Africa Day, un important événement qui a pour ambition de mettre en valeur l’excellence africaine et de créer les ponts entre le continent africain et la France.

Les organisateurs évoquent une journée exceptionnelle où des leaders africains et internationaux issus de différentes sphères (économique, politique, culturelle, scientifique et technologique) partageront leur vision.

L’objectif est d’inspirer la nouvelle génération d’étudiants et de jeunes diplômés, issus des prestigieuses écoles et universités françaises et internationales, à s’engager activement dans les dynamiques de transformation du continent africain.

Plus de 2.000 participants sont attendus à ce grand rassemblement qui sera animé par des conférences, des tables rondes et des rencontres tout au long de la journée du samedi.

Parmi les thèmes qui seront débattus figurent le business et l’économie, le Climat et l’environnement, l’agriculture et la souveraineté alimentaire, la géopolitique et l’intégration régionale, les villes et les infrastructures, ou encore l’intelligence artificielle.

Cette année, Africa Day réunira étudiants et employeurs autour d’une nouveauté majeure, baptisée le « Talent Fair ». Des entreprises engagées et innovantes, qui œuvrent sur le continent africain, échangeront avec les jeunes talents pour identifier leurs futurs collaborateurs.

Pour cette première édition, la Talent Fair accueillera des acteurs de premier plan tels que’AXIAN Group, Dangote Group, CMA CGM, Rawbank, Concerto, Jeune Afrique Media Group, le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que Jumia.