Le Président du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies, Jürg Lauber a annoncé lundi 27 octobre, la nomination des membres de la nouvelle Commission d’enquête indépendante, récemment créée par le CDH, pour mener des investigations sur la situation des droits de l’homme dans les provinces du Sud et du Nord-Kivu à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).

Ladite Commission est présidée par le Béninois Arnauld Akodjenou et comprend Maxine Marcus (Allemagne/États-Unis d’Amérique) et Clément Nyaletsossi Voule du Togo. Il est souligné que le Président du Conseil avait sollicité des recommandations de diverses parties prenantes et manifestations d’intérêt afin de trouver des candidats hautement qualifiés et impartiaux pour occuper ces postes au sein de la nouvelle Commission d’enquête.

Ces trois experts sont mandatés pour « enquêter et établir les faits, les circonstances et les origines fondamentales de toutes les allégations de violations présumées des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits et de violations du droit international humanitaire (…), ainsi que d’éventuels crimes internationaux dans le contexte de la dernière escalade des hostilités en janvier 2025 et en cours » dans les deux provinces du Kivu.

La Commission d’enquête indépendante est également chargée d’« identifier, dans la mesure du possible, les personnes et les entités responsables de violations des droits de l’homme ou d’atteintes à ces droits ou de violations du droit international humanitaire, et d’éventuels crimes internationaux (…), afin de veiller à ce que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes».

Le Conseil des droits de l’homme a demandé aux membres de la Commission d’effectuer leur première visite sur le terrain « à la première occasion, et si possible en janvier 2026 au plus tard».

La Commission est aussi appelée à présenter une mise à jour orale sur la situation des droits de l’homme dans les deux provinces de la RDC en 2026, et son rapport complet sur ce sujet en 2027.