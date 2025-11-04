L’Union africaine (UA) a nommé Mohamed Idriss Farah, actuellement Conseiller du Ministre djiboutien des Affaires Etrangères et des Relations Internationales de la République, au poste d’Envoyé spécial de l’UA auprès de la République de Madagascar, dans le cadre de la crise politique que traverse ce pays.

Dans un communiqué, publié ce lundi 03 novembre, le Président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), Mahmoud Ali Youssouf, explique que cette nomination s’inscrit dans le cadre de la feuille de route établie par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA, sur la base des décisions adoptées lors de ses 1305e et 1306e réunions, tenues en octobre dernier, portant examen de la situation politique en cours à Madagascar.

Le mandat de Farah porte essentiellement sur le renforcement des échanges avec les autorités gouvernementales, les leaders de la jeunesse, la société civile, les acteurs et organisations régionaux, ainsi que l’ensemble des parties prenantes concernées, en vue de favoriser un dialogue inclusif, de bâtir un consensus en faveur d’une résolution pacifique de la crise et d’un rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel à Madagascar, précise le communiqué.

Le patron de la CUA se dit confiant, quant à la capacité de Farah de contribuer à la mise en œuvre et à la coordination des efforts de l’UA visant à aider la République de Madagascar à surmonter sa crise politique actuelle.

Selon lui, le diplomate Farah apportera une impulsion particulière au rôle de l’UA en la matière, grâce, entre autres, à sa riche expérience, ses qualités de diplomate panafricain de haut niveau et de sa parfaite connaissance des approches de l’UA en matière de promotion de la prévention et de la résolution des conflits.

Youssouf rappelle que l’Ambassadeur Farah a servi avec mérite en tant que Représentant Permanent de Djibouti auprès de l’UA pendant plus d’une décennie, ainsi qu’en tant que Doyen des Ambassadeurs Africains. Il a été également Conseiller auprès du Haut Panel de l’Union Africaine sur le processus de paix en Éthiopie pour la région du Tigré (2022-2023).

L’UA a ainsi exprimé son plein soutien à l’Envoyé spécial dans l’accomplissement de sa mission et appelé l’ensemble des acteurs malgaches, les acteurs régionaux et autres partenaires à coopérer et à lui apporter l’appui nécessaire.